Starlink: Battle for Atlas

Kurz vor Weihnachten zeigt sich Ubisoft weiter in Spendierlaune und hat nun auch kostenlose frische Inhalte für Starlink: Battle for Atlas verfügbar gemacht.

Alle Spieler von Starlink: Battle for Atlas aus dem Hause Ubisoft können sich nun pünktlich zu den bevorstehenden Feiertagen ein umfangreiches neues Update herunterladen, das kostenlose Spielinhalte mit sich bringt. Auch viele von den Fans gewünschte Features erhalten dabei Einzug in das Action-Adventure auf Switch, PS4 und Xbox One.

Alle Planeten des Atlas-Sternsystems erhalten nagelneue Feindtypen spendiert, die wiederum neuartige Spielmechaniken mit sich bringen. Dadurch sollt ihr ermutigt werden, neue Strategien auszuprobieren und anzuwenden.

Mit den Outlaw-Festungen, die überall in der Spielwelt erscheinen, gibt es ein weiteres Feature. Diese könnt ihr ausschalten um euch dadurch Beute und Erfahrungspunkte zu sichern. Zu guter letzt wird der Titel auch über einen heutzutage fast schon obligatorischen Fotomodus ergänzt. Mit dessen Hilfe könnt ihr eure Reise durch das Sternsystem adäquat festhalten und mit Hilfe von verschiedenen Werkzeugen personalisieren.

Weitere Infos zum neuen Inhalts-Update findet ihr hier auf der offiziellen Webseite; einen Trailer mit ersten Eindrücken gibt es direkt anbei für euch.