Spätesten seit der Starfield Direct steht fest: Das Sci-Fi-Epos wird ein echtes Monstrum - und das bietet natürlich auch immer viel Raum für Bugs und ärgerliche Fehler. Geht es nach einem leitenden Xbox-Angestellten, dann müsst ihr euch deswegen aber wirklich gar keine Sorgen machen.

Nach dem Reinfall mit Redfall habt ihr Sorge, dass auch Starfield zum Launch ein fehlerbehaftetes Debakel werden könnte, insbesondere ob des immensen Spielumfangs? Dann will euch das Xbox-Team diese Sorge im Vorfeld offenbar schonmal nehmen! Starfield wird nämlich "die wenigsten Bugs jedes Spiels, das Bethesda jemals auf den Markt gebracht hat, aufweisen" - das verspricht Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios.

Zur Thematik hat er sich nach der Starfield Direct via Giant Bomb im Gespräch mit Tamoor Hussain und Jeff Grub geäußert; dort war auch Xbox-Chef Phil Spencer zugegen. Konkret sagte Booty dabei in Gänze: "In der Zusammenarbeit mit Todd [Howard, Creative Director bei den Bethesda Game Studios] und dem Team sehe ich die Fehlerzählungen, und ich sage nur rein basierend auf den Zahlen: Wenn es heute ausgeliefert würde, wäre es das Spiel mit den wenigsten Fehlern, das Bethesda jemals herausgebracht hat."

Ein vollmundiges Versprechen, insbesondere ob der riesigen Feature-Fülle des Sci-Fi-Epos - und eines, das hoffentlich eingehalten wird, nachdem gerade in den letzten Monaten etliche gerade PC-Titel mit immensen Problemen gestartet waren, sei es nun Redfall oder The Last of Us: Part I. Hilfreich könnte dabei sein, dass Starfield einen Bogen um die PlayStation macht - einer Plattform, auf der sich die Bethesda-RPGs immer etwas schwer taten.