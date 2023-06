Die über 45 Minuten lange Starfield Direct hielt gestern Abend unglaublich viele Infos zum Sci-Fi-RPG-Epos bereit. Unter anderem wurden auch Sonder-Editionen des Spiels angekündigt - und diese bestätigten auch direkt eine erste Erweiterung zum Titel.

Wie jedes andere große Blockbuster-Spiel auch, erscheint natürlich auch Bethesdas Starfield nicht nur in einer Standard Edition. Vielmehr kündigten die Macher gestern Abend auch gleich zwei Sonder-Editionen an, die es preislich mitunter in sich haben, im Übrigen aber auch weitere interessante Infohappen liefern.

Da wäre zunächst einmal die Premium Edition, die digital und klassisch als physische Variante erhältlich sein wird. Bereits diese Edition beinhaltet demnach die hiermit ebenfalls bestätigte erste Story-Erweiterung zum Titel, die "Shattered Space" heißen wird. Details zu den konkreten Inhalten dieses DLC-Pakets und zum Release-Termin sind aber natürlich noch nicht publik, wo noch nicht einmal das Hauptspiel erhältlich ist.

Darüber hinaus gewährt euch diese rund 100 Dollar teure Edition auch noch einen früheren Zugang zu Starfield. Während Spieler regulär ab dem 6. September loslegen dürfen, können Käufer der teureren Variante schon fünf Tage vorher am 1. September loslegen. Ansonsten sind noch das "Constellation Skin Pack" und der digitale Zugang zu einem Artbook sowie dem Soundtrack an Bord. Die physische Edition kommt in einem Steelbook Display Case daher. Wer zunächst die digitale Standard-Version des Spiels erwirbt, wird ein Upgrade auf die Premium Edition für 30 Dollar auch noch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen können.

Und dann wäre da noch die sogenannte Constellation Edition des Spiels, die im Vorfeld des Showcase bereits geleakt worden war und zwischenzeitlich zum Preis von sage und schreibe 300 US-Dollar bestätigt wurde. Vorbestellungen sind über den offiziellen Bethesda Gear Store möglich.

Diese sündhaft teure Sammler-Edition beinhaltet ebenfalls den DLC "Shattered Space", das "Constellation Skin Pack", Artbook und Soundtrack wie in der Premium Edition - sowie zusätzilch auch die Starfield Chronomark Watch, ein spezielles Case für die Uhr, einen Constellation Patch, ein Steelbook Case und den digitalen Spiel-Download.

Alle weiteren Infos von der gestrigen Starfield Direct haben wir bereits in unserer Meldung vom gestrigen Abend für euch zusammengefasst.