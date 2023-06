Kurz nach der offiziellen Vorstellung des Sci-Fi-Epos Starfield sind nun auch die Systemanforderungen auf dem PC publik geworden. Räumt besser schonmal eure Festplatten frei!

Wer Bethesdas neues Sci-Fi-Monstrum Starfield auf dem PC zocken will, der sollte schonmal Platz auf seiner Festplatte schaffen. Kurz nach der langen Vorstellung des Titels am gestrigen Abend wurden jetzt auch die PC-Anforderungen bekannt - und in Sachen Speicherplatz sind diese auch durchaus fordernd.

Zwar wird Starfield in Sachen Speicherplatzhunger nicht der größte Titel in jüngerer Vergangenheit, die notwendigen 125 GB schlagen bei SSDs heutzutage aber schon ordentlich zu Buche - und eine schnelle SSD zählt hier zu den Voraussetzungen für das Spiel; klassische HDDs werden offenkundig nicht unterstützt. Zum Vergleich: Star Wars Jedi Survivor war zuletzt mit 155 GB noch eine ganze Ecke anspruchsvoller was das betrifft.

Ansonsten ist Starfield in den minimalen Anforderungen trotz seiner Größe und den technischen Raffinessen durchaus genügsam unterwegs. Ein Intel Core i7-6800K oder AMD Ryzen 5 2600x sowie eine NVIDIA 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 genügen als Prozessor und Grafikkarte. Da eine Breitband-Internetverbindung ebenfalls Voraussetzung ist, deutet vieles auf eine Online-Pflicht hin, wenn man das Spiel zocken möchte.

Minimale Systemanforderungen