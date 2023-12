Auch im neuen Jahr wird es rund um das Weltraum-Epos Starfield von Bethesda Neues zu entdecken geben; die Entwickler teilten nun einen Ausblick auf die Pläne für 2024.

Wie viele andere Entwickler auch, hat sich nun auch Bethesda etwas genauer geäußert, wie es im Falle von Starfield im kommenden Jahr 2024 weiter gehen wird. Demnach habe man für das Weltraum-Epos noch viele Pläne im Köcher, um die Spieler bei der Stange zu halten.

Das ist nicht unbedingt verwunderlich, schließlich markierte Starfield den größten Launch eines Spiels in der Historie von Bethesda - und das hatte ja mit Elder Scrolls und Co. schon etliche Top-Titel zuvor auf den Markt gebracht. Seit dem Spielstart im September fanden sich demnach mehr als 13 Millionen Spieler in Starfield ein.

Damit diese auch langfristig dabei bleiben, soll der Titel auch im Jahr 2024 in etwa alle sechs Wochen ein größeres Update spendiert bekommen. Die Palette der Inhalte wird dann breit gefächert sein und reicht von Quality-of-Life-Verbesserungen über neue Inhalte bis hin zu komplett neuen Features.

Einige der neu eingeplanten Features für Starfield wurden auch schon konkret benannt. So sollen neue Arten zu reisen implementiert werden oder es wird neue Stadtkarten geben, die es euch ermöglichen, euch flotter durch New Atlantis oder Akila City zu bewegen. Des Weiteren sind neue Individualisierungsmöglichkeiten für die Raumschiffe ebenso eingeplant, wie neue Einstellungen des Schwierigkeitsgrad oder neue Survival-Mechaniken.

Die wichtigsten geplanten Neuerungen sind aber ohne Frage die beiden letzten genannten Features: Mit den Creations wird Bethesda Anfang 2024 den offiziellen Mod-Support in Starfield integrieren. Im Zuge dessen gibt es das Creation Kit zur Erstellung eigener Modifikationen sowie den Exporter, um diese dann mit der Community zu teilen. Aufgrund dieses Features dürften sich dann etliche neue Inhalte und wirklich spielverändernde Neuerungen direkt aus der Community ergeben.

Und: Mit "Shattered Space" ist auch die erste große Story-Erweiterung für das Spiel auf dem Weg und wird 2024 erscheinen; wann es genau soweit sein wird, ist allerdings noch unklar. Vermutlich wird es - in Anbetracht des recht zeitnahen Release des Mod-Supports - aber nicht gleich zu Jahresbeginn soweit sein. Neben neuen Story-Inhalten wird das Add-on neue Orte und Ausrüstungsgegenstände mit sich bringen.

Vor dem Release einzelner Patches wird es jeweils Beta-Testphase über Steam geben, in denen ihr euch vorab selbst ein Bild machen könnt, bevor die jeweilige Live-Version startet.