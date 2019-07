Blizzard Entertainment hat heute etwas überraschend eine neue Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers StarCraft angekündigt. Diese setzt auf die bereits veröffentlichte Remastered-Version auf, erhält jedoch einen komplett neuen Look.

Die neue Version des Genre-Klassikers wurde nun unter dem Namen StarCraft: Cartooned offiziell vorgestellt und kann ab sofort auch über den hauseigenen Shop von Blizzard Entertainment angeboten. Zum Spielen wird dabei laut der Beschreibung der Besitz von StarCraft: Remastered vorausgesetzt, so dass es sich gewissermaßen um einen größeren DLC mit optischen Veränderungen handelt.

Wie der Name bereits vermuten lässt, bekommt StarCraft in dieser neuen Version einen Cartoon-Look spendiert. Die deutlich putzigere Comic-Grafik stammt von Carbot Animations und soll sowohl Veteranen als auch Neulingen ein neues StarCraft-Erlebnis bieten.

Alle Einheiten, Gebäuden, Karten, Menüs und Missionen haben einen neuen Anstrich verpasst bekommen, so dass ihr auch die komplette Einzelspieler-Kampagne nun auf diese Art und Weise noch einmal erleben könnt. Auch Multiplayer-Matches lassen sich in StarCraft: Cartooned in knuffiger Comic-Grafik zocken, und das sogar mit anderen Spielern, die StarCraft: Cartooned nicht eigens gekauft haben und regulär zocken.

Wer auf etwas Abwechslung steht und zuschlagen möchte, der kann dies im Blizzard Shop zum Preis von 9,99 Euro tun. Erste Bildeindrücke erhaltet ihr in der Galerie sowie im Trailer im Rahmen dieser Meldung.