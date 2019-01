In dieser Woche machte die Meldung die Runde, dass Electronic Arts auch das Nachfolgeprojekt zum eingestellten Star-Wars-Titel von Visceral eingestampft hat. Aufgrund der Berichte hat sich der Publisher nun zu Wort gemeldet.

Als sich EA die Star-Wars-Marke im Videospielbereich gesichert hatte, wurden gleich mehrere ambitionierte Projekte angegangen. Unter anderem holte man Uncharted-Schöpferin Amy Hennig an Bord, um bei Visceral Games einen Singleplayer-Titel zu entwickeln. Später wurde das Projekt eingestellt, Visceral geschlossen und die vorhandenen Grundlagen gingen bei EA Vancouver in einem größer angelegten Open-World-Spiel auf, das eher den heutigen Spielergewohnheiten entsprechen sollte.

Zu diesem neuen Open-World-Projekt gab es bis dato kaum offizielle Infos, und diese werden nun auch nicht mehr folgen, denn laut einem Bericht von Kotaku wurde auch dieses Star-Wars-Spiel eingestampft. Grund: Die Entwicklung hätte noch zu lange gedauert, der Release wäre in zu großer Ferne gelegen. Dem Vernehmen nach werkelte EA Vancouver nun an einem etwas kleinerem Star-Wars-Spiel, das 2020 veröffentlicht werden soll.

Aufgrund der Berichte über die Einstellung hat sich nun dennoch EA zu Wort gemeldet; schließlich hat der Publisher seit der Sicherung der Lizenzrechte außer Star Wars: Battlefront und das anfangs viel kritisierte Star Wars: Battlefront II noch nicht viel damit zustande gebracht. Interessant: Eine offizielle Bestätigung, dass der Open-World-Titel mit dem Codenamen "Orca" tatsächlich eingestampft worden ist, liefert man dabei jedoch nicht.

"Es gab über Nacht Spekulationen rund um eines unserer Star-Wars-Projekte. Als ein natürlicher Teil des kreativen Prozesses geht die großartige Arbeit von unserem Team in Vancouver weiter und wird in zukünftige Star-Wars-Inhalte und Spiele münden. Wir bekennen uns vollständig zur weiteren Entwicklung von Star-Wars-Spielen und wir sind sehr aufgeregt was Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn betrifft. Wir werden mehr über unsere neuen Projekte bekanntgeben, wenn die Zeit dafür reif ist", so EA.

Gerüchteweise hat nicht nur EA Vancouver den erwähnten, für 2020 geplanten kleineren Titel in Arbeit, sondern auch EA Motive in Montreal werkelt an einem kleineren Projekt.