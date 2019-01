Electronic Arts arbeitet in Sachen Star Wars an mehreren Projekten, doch ein geplantes ambitioniertes Spiel wird dem Vernehmen nach nicht mehr erscheinen. Der Publisher soll einen Open-World-Titel nämlich eingestampft haben.

Als sich Electronic Arts die Star-Wars-Lizenz im Spielebereich sichern konnte, hatte der Publisher mehrere Titel in Auftrag gegeben und angekündigt. Am bekanntesten sind sicherlich die beiden Teile von Star Wars: Battlefront, daneben werkelte unter anderem Visceral Games an einem linearen Singleplayer-Titel mit Story-Fokus. Die Leitung des Teams übernahm mit Amy Henning die Schöpfern der extrem erfolgreichen Uncharted-Reihe.

Im Oktober 2017 hat sich EA schlussendlich dazu entschieden, Visceral Games zu schließen und den Fokus dieses Spiels in Anbetracht des sich verändernden Spielemarktes neu auszurichten. Das Projekt wurde an EA Vancouver übergeben und anstatt eines Singleplayer-Titels sollte aus dem vorhandenen Material stattdessen ein offeneres, weniger lineares Spiel entstehen. Doch auch diese Vision scheint nun keinerlei Zukunft mehr bei EA zu haben.

Laut einem Bericht der für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku wurden die Arbeiten am Open-World-Titel von EA Vancouver ebenfalls eingestellt. Seit der Übernahme des Projekts durch das Studio hatte sich EA ohnehin nie offiziell zum Spiel geäußert oder irgendwelches Material dazu veröffentlicht.

Insgesamt fällt EAs Zeit mit der Star-Wars-Marke bis dato eher mau aus. Star Wars: Battlefront war ein Erfolg, der Nachfolger hatte kurz nach dem Release aber aufgrund der Lootbox-Kontroverse mit einem der größten Shitstorms der letzten Jahre zu kämpfen. Der Lizenz-Deal läuft noch bis 2023. Für die Fans bleibt zu hoffen, dass der Publisher Star-Wars-Fans mit kommenden Titeln mehr begeistern kann. Dabei könnte womöglich Star Wars Jedi: Fallen Order aus dem Hause der Titanfall-Macher von Respawn Entertainment helfen, das auf der letztjährigen E3 angekündigt worden war.