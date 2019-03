Amy Hennig hat nun endlich verraten, warum ihr Star-Wars-Spiel eingestellt wurde. Man möchte über EAs Entscheidungen wieder mal nur den Kopf schütteln.

Amy Hennig, die ehemalige Chefentwicklerin des eingestellten Star-Wars-Spiels von Visceral Games hat nun endlich über die Hintergründe für das Aus des vielversprechenden Titels gesprochen. Ende 2017 hatte Electronic Arts das Projekt der Dead-Space-Macher, das ein Singleplayer-Action-Adventure im Stile von Uncharted werden sollte, eingestellt und das Studio dicht gemacht - sehr zum Ärger der Fans, die nicht mehr nur noch Online-Multiplayer-Spiele wollen.

Laut Hennig, die sich als Creative Director für die Uncharted-Reihe einen Namen gemacht hat, sollte Star Wars ein lineares Spiel werden, wäre EA nicht gewesen. Zwar habe es mehrere Probleme gegeben, darunter auch die hohen Mietkosten für das Studio in der Bay Area von San Francisco und die eigentlich auf First-Person- und nicht auf Third-Person-Shooter ausgelegte Frostbite-Engine. Das sei auch für viele Entwickler eine Umstellung gewesen, die eigentlich für Battlefield eingestellt wurden.

>> Trotz allen Unmutes: Disney zufrieden mit EAs Umgang mit Star Wars

Doch ursächlich für die letztliche Einstellung waren laut Hennig die unterschiedlichen Erwartungen an das Spiel zwischen EA und Visceral. Zwar war die Entwicklung wohl bereits weit vorangeschritten, doch EA sei das Star-Wars-Spiel nicht in die gewünschte Richtung gegangen. "Wir hatten viel Material. Ich denke einfach, dass es eine Verschiebung gab, die sich unvermeidbar angefühlt hat. EA hat mich aus eingestellt. Sie wissen, was ich tue. Aber ich denke, dass EA aktuell mehr Interesse an Service-Games hat. Mehr Open-World-Zeug, [...] statt diesem eher abgeschlossenen Erlebnis. Wir haben versucht, andere Modi einzubauen, Erweiterungen und all das. Aber das Fundament des Spiels war eher wie Uncharted und weniger wie diese Open-World-Service-Games."

Auch die Verschiebung des Projekts an ein anderes Team brachte offenbar nicht das gewünschte Ergebnis, weswegen es vergangenen Januar gänzlich eingestellt wurde.