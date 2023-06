Star Wars: The Old Republic

Die immer noch recht muntere Community von Star Wars: The Old Republic wurde kürzlich durch einen Entwicklerwechsel aufgeschreckt, aber Bioware gibt nun Entwarnung.

Als Bioware kürzlich verkündete, dass das mittlerweile recht langlebige MMO Star Wars: The Old Republic in die Hände eines anderen Entwicklerstudios gelegt werden soll, ging ein Aufraunen durch die Reihen der Fans und Befürchtungen wurden laut, dass das Spiel quasi in den Wartungs-Modus wechselt und keine neuen Inhalte erhält, sondern nur noch technischen Support. Oder dass es in absehbarer Zeit gar ganz eingestellt wird.

Bioware hatte sich dazu entschlossen, die weitere Entwicklung abzugeben, um sich zukünftig voll und ganz auf die Singleplayer-Marken wie Dragon Age oder Mass Effect zu konzentrieren.

Bioware gibt nun aber nochmals Entwarnung. Executive Producer Keith Kanneg bestätigte in einem Forum-Posting, dass dies auf keinen Fall passieren wird. Das Studio sei derzeit dabei, bei den Planungen für 2024 und 2025 zu helfen: "Wie ich bereits gesagt habe, arbeiten wir an Zukunftsplänen, einschließlich weiterer Story- und Modernisierungsinitiativen für das Spiel. Wir haben das Spiel auf 64-Bit aufgerüstet und arbeiten daran, die Server in die Cloud zu verlegen, und es sind weitere inhaltliche und technische Updates geplant."

Für die Spieler soll sich abseits der Veränderungen hinter den Kulissen nichts ändern: "Ich weiß, wenn so etwas passiert, kann das Gefühle von Untergang und Pessimismus hervorrufen", sagte er. "Dies ist nicht der Anfang vom Ende, sondern wirklich ein neuer Anfang für uns. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es im Moment einige bewegliche Teile, aber wir haben in unserer Zukunft viel zu besprechen."

Auch die derzeit geplanten Updates 7.3.1 und 7.4 sollen wie angedacht im Spätsommer und zum Ende des Jahres erscheinen. Zudem ist eine verbesserte Steam-Integration sowie ein Update auf DirectX 12 in Arbeit. Das klingt in der Tat nicht danach, dass Bioware oder EA den Titel in absehbarer Zeit aufs Abstellgleis schiebt.