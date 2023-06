Star Wars: Outlaws war vielleicht die größte Neuankündigung im Rahmen der sommerlichen Showcases. Im Nachgang werden nun immer weitere Details zu Ubisofts Hoffnungsträger bekannt, beispielsweise auch was das Gameplay auf den verschiedenen Planeten im Star-Wars-Titel betrifft.

Creative Director Julian Gerighty hat sich in der japanischen Famitsu im Nachgang zur offiziellen Ankündigung von Star Wars: Outlaws mit weitergehenden Details zum Action-Hoffnungsträger geäußert. Dabei versprach er unter anderem, dass sich jeder der in der Spielwelt betretbaren Planeten in Sachen Gameplay einzigartig anfühlen soll. Was ihr dort erlebt und wie ihr jeweils vorgeht, soll sich demnach im Einzelfall spürbar unterscheiden.

"Während der Entwicklung haben wir im Hinterkopf behaltn, dass jeder einzelne Planet eine andere Spielerfahrung bieten soll. Beispielsweise könnt ihr auf Toshara die raue Wildnis mit einem Speeder Bike erkunden, während ihr auf einem anderen Planeten als Dieb im Verborgenen innerhalb der Unterwelt der Stadt tätig werden könnt", so Gerighty. Der erwähnte Planet Toshara ist der, den ihr auch im Ankündigungs-Trailer zu Gesicht bekommen habt.

Star Wars: Outlaws soll insoweit also ein durchaus abwechslungsreiches Gameplay bieten, wenngleich Gerighty einräumt, dass es bei weitem nicht soviele Planeten oder zufallsgenerierte Inhalte wie beispielsweise in Starfield oder No Man's Sky geben wird. Allerdings werdet ihr euch sowohhl auf neue Planeten als auch ikonische Star-Wars-Planeten freuen dürfen, die gleichermaßen in die Spielwelt integriert werden. Zur genauen Anzahl einzelner Systeme äußerte sich der Entwickler aber noch nicht.

Unterdessen hat sich Narrative Director Navid Khavari zum Setting der Story etwas weitergehender geäußert. Demnach wird Star Wars: Outlaws auf der Zeitlinie zwischen "Episode V: Das Imperium schlägt zurück" und "Episode VI: Die Rückkehr der Jedi" angesiedelt sein. Das sei die Zeit, in der die kriminellen Syndikate im Untergrund am aktivsten gewesen sind. Khavari bezieht sich dabei auf die fünf Syndikate, die in den Filmen zu verschiedenen Anlässen mehr oder weniger umfangreich Erwähnung fanden.

Lucas Film soll in den kreativen Prozess rund um das Spiel stark involviert sein; die Idee für die zeitliche Ansiedlung des Spiels sei ursprünglich auch von Lucas Film gekommen. Die Star-Wars-Veteranen helfen Ubisoft dem Vernehmen nach nicht nur mit Story und Lore, sondern auch in Sachen Gameplay. Star Wars: Outlaws dürfte damit für Fans des Sci-Fi-Franchise eine weitestgehend dem Stoff treu bleibende Umsetzung werden.

Und diese hat eben auch einen gewissen Umfang, auch wenn es in Sachen Planetenanzahl nicht an vergleichbare Titel herankommen mag. Das wird allein dadurch deutlich, als dass der Planet Toshara alleine eine größere erkundbare Spielwelt darstellen wird, wie Washington D.C. in Tom Clancy's The Division 2 - das bestätigte Game Director Mathias Karlson.

Star Wars: Outlaws erscheint 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.