Ubisoft hat Wort gehalten und erste Spielszenen aus Star Wars: Outlaws gezeigt. Diese zeigen sich durchaus abwechslungsreich und präsentieren diverse Elemente des Spiels rund um die Schmugglerin Kay und ihren Alien-Kumpel Nix.

Bei der Eröffnungspräsentation zum Summer Game Fest wurde Star Wars: Outlaws lediglich mit einem Story-Trailer vorgestellt, jetzt gab es wie versprochen im Zuge der Ubisoft Forward 2023 erste Spielszenen. Diese zeigen sehr gut, warum der Titel im Krieg-der-Sterne-Universum bei Massive Entertainment bestens aufgehoben ist.

>> Alle Star-Wars-Spiele, die derzeit in Entwicklung sind: Lichtschwerter und Blasterfeuer <<

Zunächst beobachten wir die Protagonistin Kay, wie sie nach einem Diebstahl aus dem Hangar ihrer Opfer fliehen will. Dabei bewegt sie sich von Deckung zu Deckung und schickt auch mal ihren knuffigen Alien-Buddy Nix aus, damit dieser Gerätschaften für sie aktiviert. Beispielsweise aktiviert er einen Kran, woraufhin sich eine Kiste in Bewegung setzt, an die sich Kay hängt und so den neugierigen Blicken der Bestohlenen entgeht.

Doch natürlich lässt sich unsere Schmugglerin letztlich doch noch entdecken und wir erhaschen einen ersten Blick auf das Blaster-Gameplay. Aus der Deckung heraus feuert sie aus allen Rohren, dabei ist zu sehen, dass der Blaster sich immer weiter überhitzt. So kennt man es beispielsweise aus Star Wars: Battlefront.

Nach diesem Abschnitt gibt es eine kurze Flucht-Sequenz auf einem Speeder, bevor sich Kay und Nix mit dem Roboter ND-5 treffen, und zwar in Jaunta's Hope. Die Stadt wird wohl kaum als Hub fungieren, denn nach fehlgeschlagenen Verhandlungen in einer Bar müssen unsere Helden schnell fliehen. Hier ist auch zu sehen, dass ihr diverse Entscheidungen treffen könnt. Beispielsweise hatte Kay die Wahl, die imperiale Soldatin zu bestechen oder doch nicht.

Abschließend folgt noch eine Sequenz in Kays Raumschiff. In den unendlichen Weiten ballert sie in relativ unbeschwerte Manier einige Schiffe aus dem Weltall. Eine Flugsimulation wie Star Wars: Squadrons erwartet euch also offensichtlich nicht. Der Sprung in die Lichtgeschwindigkeit braucht etwas Vorbereitungszeit und dann entflieht unsere Heldin und das Gameplay endet.

Das alles macht im Video bereits einen sehr runden Eindruck und der Zeitraum zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Retter ist ebenfalls sehr spannend. Massive Entertainment hat in der Vergangenheit bereits Expertise in Sachen Third-Person und Deckungsshooter bewiesen, bleiben wir also gespannt, wie gut Star Wars: Outlaws letztlich wird. Bis zum Release müssen wir uns aber noch etwas gedulden, laut dem aktuellen Plan erscheint das Spiel erst irgendwann 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.