Knights of the Old Republic

Glaubt man aktuellen Berichten, könnte uns in Zukunft eine Star-Wars-Filmadaption des Rollenspielklassikers Knights of the Old Republic erwarten.

Knights of the Republic genießt sowohl unter Fans als auch unter Kritikern einen hervorragenden Ruf. Die Geschichte, die etwa 4.000 Jahre vor der Skywalker-Saga zur Blütezeit der Alten Republik spielt, wird offenbar verfilmt. Laut Informationen, die exklusiv BuzzFeed über drei Quellen vorliegen sollen, arbeitet Laeta Kalogridis ("Terminator: Genesys", "Alita: Battle Angel", "Shutter Island") am Drehbuch für den Film. Das dürfte Fans freuen, die nach den letzten Filmen und der Aussicht auf weitere Star-Wars-Streifen von Rian Johnson ("Die letzten Jedi") wenig Vorfreude auf kommende Projekte verspüren.

Während der Star Wars Celebration im April hatte die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy gegenüber MTV News auf die Frage nach Knights of the Old Republic erzählt, dass an etwas gearbeitet werde, auf das man ein Auge werfen würde. Sie wüsste allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wohin diese Dinge führten.

Kalogridis soll laut den drei Quellen, auf die sich Buzzfeed bezieht, kurz vor dem Abschluss des Skripts für eine KOTOR-Trilogie befinden. Sie wäre die erste weibliche Drehbuchautorin für einen Star-Wars-Film seit "Das Imperium schlägt zurück" aus dem Jahr 1980.