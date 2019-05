Star Wars Jedi: Fallen Order hat sich bisher nur in einem cineastischen Story-Trailer gezeigt. Doch richtiges Gameplay-Material ist nicht fern.

Wann wird es das erste Gameplay-Material zu Star Wars Jedi: Fallen Order geben? EA hat inzwischen verraten, wann wir handfeste Eindrücke vom eigentlichen Spiel zu sehen bekommen. Wenig überraschend fällt die Enthüllung auf die baldige E3 vom 11. bis 14. Juni. Seit der Enthüllung während der Star Wars Celebration hat sich Entwickler Respawn schließlich nicht mehr in die Karten schauen lassen, sondern lediglich über einige Einflüsse gesprochen. So soll das Gameplay im Hinglick auf Gegner ähnlich wie in Metroid oder The Legend of Zelda ablaufen. Durch eine neue Fähigkeit wird ein vorher kaum zu besiegener Feind auf einmel bezwingbar.

>> Star Wars Jedi: Fallen Order - SO könnte EA ein gutes Star-Wars-Spiel entwickeln!

Zwar zeigte der erste Trailer einige wenige Gameplay-Sekunden, ergibig waren diese allerdings nicht. Während der EA Play im Rahmen der E3 wird sich das ändern. Eine Pressekonferenz wie in den letzten Jahren wird es allerdings nicht geben. Stattdessen werden während der ersten zwei Tage mehrere Live-Streams zu kommenden Projekten ausgestrahlt. Einer davon behandelt Jedi Fallen Order.

Das erste Singleplayer-Star-Wars, das aus dem Lizenz-Deal zwischen Electronic Arts und Disney hervorgeht, soll cineastische Lichtschwertkämpfe mit ausgefeilten Techniken und einem Pariersystem bieten. Darüber hinaus werden auch Umgebungspuzzles und Erkundung eine wichtige Rolle spielen. Die EA Play startet bereits am 7. Juni. Erscheinen soll Star Wars Jedi: Fallen order am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.