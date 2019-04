Heute Abend ist es endlich soweit: EA und Respawn Entertainment stellen Star Wars Jedi: Fallen Order vor. Hier könnt ihr live dabei sein! Der Release-Termin ist aber offenbar vorzeitig ins Netz geleakt.

Im Rahmen der Star Wars Celebration wird heute Abend erstmals das kommende EA-Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order vorgestellt, nachdem es gestern Abend bereits den ersten Teaser zum neuen Kinofilm "Star Wars: Episode IX - Rise of the Skywalker" gab. Auf dem neuen Actiontitel der Apex-Legends- und Titanfall-Macher von Respawn Entertainment ruhen große Hoffnungen bei EA, das Ruder in Sachen Star-Wars-Franchise endlich herumreißen zu können. Zuvor erntete der Publisher diesbezüglich nämlich ordentlich Kritik.

Die Vorstellung könnt ihr in einem Livestream via Twitch verfolgen; diesen haben wir euch direkt in diese Meldung eingebunden, so dass ihr direkt hier dabei sein könnt. Der Startschuss fällt um 20:30 Uhr deutscher Zeit.

Looks like Jedi Fallen Order will be available on November 15 pic.twitter.com/hyUGUfWexL — Nibel (@Nibellion) 13. April 2019

Im Vorfeld ist das oben zu sehende Teaser-Bild ebenso ins Netz gelangt, wie offenbar auch der Release-Termin. Via Twitter ist nun ein Foto von Pins zum Spiel in Umlauf gelangt, welche den 15. November 2019 als Veröffentlichungsdatum bestätigen. Auch Amazon Italien, zuletzt eine recht zuverlässige Quelle bei Leaks von Release-Terminen, sprang bereits auf den Zug auf und nannte dieses Datum. Zumindest diese Überraschung wurde der offiziellen Vorstellung heute Abend also schonmal vorweggenommen.

Im handlungsbasierten Singleplayer-Titel übernehmt ihr die Rolle eines Jedi-Padawans, der Order 66, die Auslöschung aller sonstigen Jedi im Jedi-Tempel durch das Imperium, überlebt hat. Ihr werdet den Umgang mit der Macht erlernen und dem Imperium den Kampf ansagen. Mikrotransaktionen wird das Spiel im Übrigen nicht zu bieten haben und auch auf einen Multiplayer-Modus verzichtet man, wie Vince Zampella von Respawn im Vorfeld der Vorstellung bestätigt.

Live-Video von EAStarWars auf www.twitch.tv ansehen