Einer der Top-Titel auf der diesjährigen E3 2019 war sicherlich Star Wars Jedi: Fallen Order, das nicht nur auf der Xbox-Pressekonferenz Thema war, sondern auch im Rahmen von EA Play ausführlicher gezeigt wurde. Jetzt gibt es aber sogar die komplette E3-Demo für euch!

Electronic Arts hat nämlich eine erweiterte Fassung der bislang im Netz verfügbaren E3-Demo zur Verfügung gestellt und zeigt in dem neuen Gameplay-Video nun die vollständigen über 25 Minuten aus dem Titel von Respawn Entertainment, die auch auf der Branchenmesse in Los Angeles zu sehen waren. Gegenüber der bislang veröffentlichten Version der Gameplay-Demo ist die Spielzeit damit um zusätzliche 15 Minuten angewachsen.

In den gar knapp 27 Minuten sind Szenen zu sehen, die zuvor nur hinter verschlossenen Türen auf der E3 dem Fachpublikum gezeigt wurden. Auch Forest Whittaker ist in größerem Umfang zu hören und das Planetensystem wird näher beleuchtet. Auch die Upgrade-Mechaniken des Spiels sind Thema in der Gameplay-Demo.

Begleitend zum Video-Release gibt es auch ein neues Statement von Game Director Stig Asmussen, der auf die zu sehenden Neuheiten eingeht: "Das Spiel verfügt über verschiedene Planeten, zu denen ihr via Raumschiff wahlweise reisen könnt. Auf diesen Welten können einzigartige Fähigkeiten und Upgrades gefunden werden, die neue Pfade auf anderen Planeten eröffnen." Das erneute Reisen an bekannte Orte soll daher zu einem zentralen Gameplay-Bestandteil werden, so Asmussen.

Die Demo könnt ihr euch anbei direkt bei uns ansehen. Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November 2019 für PC, PS4 und Xbox One.