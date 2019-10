Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich Electronic Arts auch zum wichtigen nahenden Titel Star Wars Jedi: Fallen Order geäußert. Zudem ließ man durchblicken, wie es mit der Star-Wars-Marke beim Publisher weiter gehen soll.

Schon vor einigen Monaten hatte Electronic Arts selbst erste Verkaufserwarten an das mittlerweile nahende Star Wars Jedi: Fallen Order formuliert. Die damaligen Erwartungen haben sich seither nicht verändert, wie das Unternehmen nun anlässlich der neuen Geschäftszahlen noch einmal betont.

Eine gravierend veränderte Einschätzung des aktuellen Umfelds ist offenbar nicht eingetreten und so geht der Publisher weiterhin davon aus, dass man sechs bis acht Millionen Exemplare von Star Wars Jedi: Fallen Order bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres wird verkaufen können. Dieses läuft bis zum 31. März 2019, so dass der am 15. November erscheinende Titel viereinhalb Monate zur Erreichung des Ziels Zeit hat.

Im gleichen Atemzug bestätigte man auch, dass die beiden Ableger von Star Wars: Battlefront mittlerweile zusammen mehr als 33 Millionen Mal über die Ladentheke gewandert sind. Und das zieht natürlich unweigerlich die Frage nach sich, wie es mit der Star-Wars-Marke bei EA in Zukunft weiter gehen soll.

Interessanterweise ließ EA nicht durchblicken, ob Entwickler DICE an einem neuen Star-Wars-Spiel arbeitet oder sich ausschließlich auf Battlefield VI konzentriert, das erst im Kalenderjahr 2021 zu erwarten ist. Das ist im Übrigen auch das Zeitfenster für ein weiteres Star-Wars-Spiel von EA.

CFO Blake Jorgensen bestätigte in diesem Kontext lediglich, dass man "an Star-Wars-Dingen" arbeite, die "möglicherweise" im Fiskaljahr 2022 oder kurz vorher erscheinen könnten. Das Geschäftsjahr läuft vom April 2021 bis zum März 2022, so dass eine geplante Veröffentlichung im Kalenderjahr 2021 als wahrscheinlich gelten darf. Worum es sich bei dem nächsten Star-Wars-Spiel konkret handelt, dazu hüllte sich aber auch Jorgensen in Schweigen.