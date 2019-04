Noch in diesem Jahr bekommt die Switch endlich ihr allererstes Spiel aus dem Star-Wars-Universum. Das erwartet euch.

Während die Star Wars Celebration in vollem Gange ist und morgen Jedi: Fallen Order näher beleuchtet wird, gibt es schon heute eine Neuankündigung für Switch-Besitzer, die am 13. September 2019 auf der Nintendo-Konsole erscheinen wird. Zen Studios, bekannt für seine Pinball-Spiele, arbeitet an Star Wars Pinball, das viele bekannte Handlungsorte der gesamten Saga von "Die Dunkle Bedrohung" bis "Die Letzten Jedi" in 19 unterschiedlichen Flippern umgesetzt hat. Auch "Solo" und "Rogue One" sind mit dabei. Dabei kann das Spielgeschehen im Handheldmodus sogar mit vertikal gedrehtem Bildschirm erlebt werden. Auch HD-Rumble wird unterstützt.

Überraschenderweise wird Star Wars Pinball nicht nur digital, sondern auch als physische Version vertrieben werden. Zu den exklusiven Features der Switch-Version gehört unter anderem die Cantina Jukebox, mit der ihr wählen könnt, welche Star-Wars-Musik ihr hören wollt, während ihr durch die Menüs navigiert. Zusätzlich soll der Karriere-Modus kurzweilige Herausforderungen bieten, die auf die Portabilität der Konsole ausgelegt sind.