Pünktlich zum Star-Wars-Tag bringt LucasArts einen absoluten Shooter-Klassiker erstmals auf Steam und GOG.

Der 4. Mai gilt unter Star-Wars-Jüngern quasi als Feiertag: Die englische Sprechweise "May the Fourth (be with you)" liefert dafür schließlich eine absolute Steilvorlage. Und auch auf Steam und GOG ist Partytime, denn ein echter Klassiker schlägt erstmals auf beiden Downloadplattformen auf.

Denn ab sofort ist Star Wars: Battlefront erhältlich. Der Urvater der modernen Battlefronts erschien anno 2004 für PC, PlayStation 2 und Xbox. Erstmals gibt es das Spiel als Digitalversion für den Rechner. Der Preis beträgt bis zum 8. Mai 6,96 Euro, danach kostet das Spiel 8,19 Euro. Dafür erhaltet ihr neben der Kampagne auch den Multiplayer-Modus, der selbstverständlich online gezockt werden darf.

Außerdem ist Star Wars: Battlefront via EA Origin Access erhältlich. Auch dort beträgt der Preis 8,19 Euro. Weitere Star-Wars-Titel sind im Xbox Store günstiger erhältlich, beispielsweise LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht und die beiden neuen Battlefront-Ableger. Folgt einfach unserem Link zu den Angeboten.