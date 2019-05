Ende des Jahres findet die nächste Star-Wars-Trilogie mit "Episode IX - The Rise of Skywalker" ihren Abschluss, doch das bekannte Sci-Fi-Franchise wird natürlich weiter zu Geld gemacht. Jetzt ist klar, wann der nächste Streifen in die Kinos kommt und wer dafür verantwortlich ist.

Erst kürzlich gab Disney die hauseigenen Pläne für allerhand neue Kinofilme in den kommenden Jahren aus einigen der beliebtesten Franchises bekannt. Mit dabei waren unter anderem ein neuer Indiana Jones sowie natürlich auch Star Wars. Im Nachgang offenbarte Disney-CEO Bob Iger nun noch einige weitere Details.

Demnach müssen Star-Wars-Fans etwas Geduld aufweisen, denn nach "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" im laufenden Jahr 2019 wird erst einmal längere Zeit Funkstille in Bezug auf das Sci-Fi-Franchise vorherrschen. Der nächste Streifen ist erst für das Jahr 2022 geplant.

Iger bestätigte in diesem Kontext nun ganz offiziell, dass es sich bei diesem neuen Film um den ersten Star-Wars-Streifen aus der Feder von David Benioff und D.B Weiss, den Machern der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones", handeln wird. Insgesamt werden die beiden drei Star-Wars-Filme abdrehen. Das Debüt-Projekt wird am Wochenende vor Weihnachten im Jahr 2022 in den Kinos zu sehen sein, die beiden weiteren Filme dann jeweils am gleichen Wochenende in den Jahren 2024 und 2026. Ob es sich dabei um drei eigenständige Filme oder eine neue zusammenhängende Trilogie handeln wird, ist noch nicht bekannt.

Die grobe Datierung der drei neuen Filme war bereits kürzlich bestätigt worden, bislang war aber nicht bestätigt, dass es sich dabei auch wirklich um das Projekt der Game-of-Thrones-Macher handelt. Auch eine Trilogie von Rian Johnson soll sich schließlich in Arbeit befinden oder vielleicht auch eher befunden haben. Zuletzt hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass dieses Star-Wars-Projekt komplett eingestampft wurde und die drei Filme der Game-of-Thrones-Macher die einzigen neuen Filmprojekte des Franchise sind.