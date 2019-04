Star Wars: The Rise of Skywalker

Auf der Star Wars Celebration hat Disney den ersten Trailer zu Episode 9 gezeigt. Reicht das, um verprellte Fans wieder für die Saga begeistern?

Sie haben ihn sich ganz bis zum Schluss aufgehoben: Während dem Episode-9-Panel auf der Star Wars Celebration hat Disney endlich den ersten Trailer zum Abschluss der Star-Wars-Skywalker-Saga genannt. Der Name des Films lautet: "The Rise of Skywalker". Wir hören Luke aus dem Off, eine Rey, die es mit einem TIE-Jäger der Ersten Ordnung aufnimmt und General Organa.

Viel zur Story erfahren wir nicht, doch gegen Ende des Trailers hören wir eine Stimme lachen, die entfernt an Imperator Palpatine erinnert. Kehrt der düstere Sithlord etwa zurück? Ohne euch länger auf die Folter spannen zu wollen, hier der erste Trailer zu Star Wars: Episode 9: The Rise of Skywalker.