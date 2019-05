Nach Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wird Disney einige Jahre Pause einlegen. Doch die Termine für die darauf folgenden drei Star-Wars-Filme stehen schon!

Nun herrscht Gewissheit darüber, was die Produzenten hinter Star Wars schon länger durchblicken ließen: Nach dem Abschluss der Skywalker-Saga mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wird Disney sich mit der Veröffentlichungsfrequenz neuer Filme zurücknehmen. Nach Episode 9 wird es für drei Jahre keine weiteren Filme geben. Das heißt aber nicht, dass die Termine für die kommenden Filme nicht schon stehen. Demnach erscheinen ab 2022 folgende Filme:

"Star Wars 10": 16. Dezember 2022

"Star Wars 11": 20. Dezember 2024

"Star Wars 12": 18. Dezember 2026

Damit würden diese Filme dennoch im Zweijahresabstand veröffentlicht werden, wie es bisher bei den Kernfilmen der Fall ist. Vermutlich wird es in den Jahren dazwischen allerdings keine losgelösten Filme mehr geben, um das Risiko der Übersättigung zu verringern. Dieses Gefühl schien sich spätestens mit "Solo: A Star Wars Story" einzustellen. Die Ursprungsgeschichte von Han Solo wurde nur wenige Monate nach "Die letzten Jedi" veröffentlicht und blieb finanziell weit hinter den Erwartungen zurück, was Disney zum Umdenken im Umgang mit der Marke bewegte.

In der Zwischenzeit werden Star-Wars-Fans aber auch anderweitig mit neuen Geschichten versorgt. Wenn Mitte November der Streaming-Dienst Disney+ an den Markt geht, wird dort exklusiv die Kurzserie "The Mandalorian" zu sehen sein, in Deutschland allerdings erst im Frühjahr 2020. Auch Cassian Andor aus "Rogue One" wird seine persönliche Serie erhalten.

Unklar ist, um welche Filme es sich ab 2022 handeln wird. Derzeit arbeitet der Regisseur des heftig umstrittenen letzten Films, "Die letzten Jedi", Rian Johnson", an einer eigenen Trilogie. Auch die "Game-of-Thrones"-Macher D.B. Weiss und David Benioff bekamen eine eigene Trilogie zugesprochen.