Im November 2017 wurde Star Wars: Battlefront II veröffentlicht und zunächst aufgrund der Mikrotransaktionen und Lootboxen stark kritisiert. Die Entwickler stellten das System um und das Actionspiel wird weiter mit neuen Inhalten versorgt, doch wie ist es eigentlich um ein Sequel bestellt?

Im Herbst ist Star Wars: Battlefront II offiziell zwei Jahre alt, doch von einem dritten Teil fehlt bis dato weiter jede Spur. Jetzt hat sich DICE in Person von Design Director Dennis Brännvall in einem Interview zur Möglichkeit eines Star Wars: Battlefront III geäußert.

Gegenüber PCGamesN bestätigte der Entwickler, dass wir auf ein neues Spiel innerhalb der Serie wohl länger warten müssen und ein solches gegenwärtig nicht auf dem Plan steht. Die Arbeiten an einem dritten Battlefront-Spiel liegen laut Brännvall derzeit auf Eis, und das hat auch einen bestimmten Grund: Die Nachfrage nach einem neuen Spiel innerhalb der Serie sei schlicht nicht so groß wie noch vor einigen Jahren.

"Nachfolger sind möglicherweise immer noch rentabel, sonst würden Leute diese ja nicht machen. Aber der Hunger danach ist einfach nicht mehr derselbe wie er einmal war", so Brännvall vielsagend.

Im Normalfall hätte man mit einer solchen Marke "eine Reihe an Seqeuls" entwickelt. Der klassische Zyklus hätte so ausgesehen, dass man ein Spiel veröffentlicht, dann ein Jahr lang im Rahmen eines Season Pass neue Inhalte veröffentlicht und sich dann dem nächsten vollwertigen Spiel widmet. Laut Brännvall habe sich aber die Landschaft in der Spieleindustrie mittlerweile verändert.

Im Augenblick wolle man sich bei DICE daher darauf konzentrieren, Star Wars: Battlefront II weiter zu verbessern und dem aktuellen Titel neue Features und Inhalte zu verpassen. Das solle schlussendlich dazu führen, dass die Community insgesamt zufriedener mit einem Spielerlebnis ist, weil der Titel insgesamt besser wird. Im Dezember steht beispielsweise auch das große Inhalts-Update zum neuen Kinofilm "Rise of Skywalker" auf dem Plan.