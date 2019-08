EA und DICE haben bekannt gegeben, wie es mit Star Wars: Battlefront II im verbleibenden Jahr 2019 weiter gehen wird. Unter anderem dürft ihr euch auch über neue Inhalte zum neuen Kinofilm freuen.

In einer Roadmap hat DICE passend zur gamescom in Köln nun den weiteren Werdegang von Star Wars: Battlefront II in diesem Jahr dargelegt. Unter anderem dürft ihr euch auf neue Karten, Spielmodi und passende neue Spielinhalte zum kommenden Kinostreifen "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" freuen.

Bereits im September wird mit "Felucia" eine neue Map Einzug erhalten. Außerdem wird es ein Online-PvE-Abenteuer für vier Spieler geben, in dem ihr für die Galaktische Republik oder die Separatisten antreten müsst. Den PvE-Modus gibt es zunächst für alle Planeten der Clone-Wars-Ära; hierfür stehen alle Trooper, Verstärkungen, Fahrzeuge, Helden und Gegenspieler sowohl für Spieler als auch die KI zur Wahl.

Mit "Instant Action" kommt im nächsten Monat außerdem noch ein zweiter neuer Modus ins Spiel. Hierbei handelt es sich um einen Singleplayer-Modus, in dem ihr Kommandoposten mit eurem Team gegen ein gegnerisches KI-Squad verteidigen müsst. Wenn das Team die 100-prozentige Sicherheit des Kommandopostens erreicht, ist der Sieg in diesem Modus gewiss. Gespielt werden darf offline, wobei alle Karten zur Wahl stehen, die für "Capital Supremacy" genutzt werden, sprich: Naboo, Kamino, Kashyyyk, Geonosis und Felucia.

Das September-Angebot soll durch eine Community-Herausforderung abgerundet werden, welche ein neues Charakter-Erscheinungsbild freischaltet.

Im Dezember soll Star Wars: Battlefron II dann ein großes Inhalts-Update erhalten, das vom neuen Kinofilm "The Rise of Skywalker" inspiriert ist. Was konkret darin enthalten sein wird, darüber schweigen sich EA und DICE gleichermaßen aber noch aus. Versprochen wurde immerhin aber ein neuer Planet, neue Verstärkungen und mehr.