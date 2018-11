Vor geraumer Zeit haben Electronic Arts und DICE ja einen Fahrplan zu den weiteren Updates und Inhalten für Star Wars: Battlefront II veröffentlicht und dabei auch Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter in Aussicht gestellt. In der kommenden Woche ist es nun endlich soweit!

Bislang pauschal für November dieses Jahres angekündigt, haben Electronic Arts und DICE nun Nägel mit Köpfen gemacht, was die Einführung des Kult-Charakters Obi-Wan Kenobi in Star Wars: Battlefront II betrifft. Die Jedi-Legende wird demnach in der kommenden Woche ab dem 28. November 2018 im Spiel zur Verfügung stehen.

Obi-Wan ist dabei seinem Erscheinungsbild aus der filmerischen Prequel-Trilogie nachempfunden, sieht im PC- und Videospiel also eher aus wie Ewan McGregor als wie Sir Alec Guinness aus. Natürlich hat er als Markenzeichen auch sein blaues Lichtschwert im Gepäck und gilt darüber hinaus auch als Meister des defensiven Kampfes. Seine Blockfähigkeiten übertreffen die aller anderen Charaktere bzw. Jedi in Star Wars: Battlefront II.

Trotzdem bekommt Kenobi auch einige offensive Fertigkeiten spendiert, darunter unter anderem den "Force Push", wie ihr ihn auch von Luke Skywalker kennt. Zudem kann er die Fähigkeiten des Zielobjekts durch seinen "Mind Trick" beeinflussen. Im Spiel wird Kenobi von James Arnold Taylor vertont, dessen Stimme ihr vielleicht aus "The Clone Wars" kennt.

Der neue Charakter ist Teil des großen Updates namens "Battle of Geonosis", welches außerdem auch die neue Geonosis-Karte und noch mehr Inhalte rund um General Grievous mit sich bringt. Einen passenden Trailer, den EA und DICE nun im Vorfeld des Release veröffentlicht haben, findet ihr anbei.

Star Wars: Battlefront II ist für PC, PS4 und Xbox One seit November letzten Jahres erhältlich.