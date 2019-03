Morgen erscheint für Star Wars: Battlefront 2 ein neues, großes Update. Das Highlight: Der neue Modus "Total Vorherrschaft". Das erwartet euch dabei.

Morgen erhält Star Wars: Battlefront 2 einen völlig neuen Spielmodus. Mit dem kommenden Update wird "Totale Vorherrschaft" seinen Einzug in das Online-Multiplayer-Spiel. EA beschreibt den Neuzugang als als gigantische Schlacht im Rahmen der Klonkriege. Vorstellen darf man sich darunter einen Kampf zwischen zwei Teams zu je zehn Spielern, die jeweils von zwölf KI-Einheiten unterstützt werden. Ziel ist es, fünf Kommandoposten am Boden einzunehmen. Wer hier die Oberhand erlangt, wird zum Angreifer und muss die Kontrolle über zwei Schiffe erlangen.

Sobald die beiden Flugeinheiten in der Luft sind, geht "Totale Vorherrschaft" in die nächste Phase über. Im Weltraum gilt es anschließend, große Kampfschiffe zu unterwandern und von innen zu zerstören. Die gegnerische Seite setzt unterdessen alles daran, dies zu verhindern. Sollte es den Verteidigern gelingen, die Angringung der Bomben zu unterbinden, wird der Kampf wieder auf die Planetenoberfläche verlegt, wo das Hin und Her um die Schiffe von vorne beginnt, mit einem Vorteil für das Team, das bereits einen Vorstoß gewagt hat.