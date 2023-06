Star Ocean: The Second Story R

Square Enix hat heute bestätigt, dass der zweite Teil der Star-Ocean-Reihe neu aufgelegt wird. Das umfassende Remake hat sogar schon einen Release-Termin - und der liegt noch in diesem Jahr.

Mit Star Ocean: The Second Story R kehrt ein Klassiker der Star-Ocean-Reihe auf die Bildfläche zurück. Ursprünglich war der zweite Serienteil im Jahr 1998 in Japan für die PlayStation erschienen - jetzt kommt dieser in deutlich modernerem Gewand als 2,5D-Remake und mit dem Namenszusatz R erneut auf den Markt.

Auch einen Release-Termin gibt es bereits: Ab dem 2. November 2023 wird Square Enix demnach Star Ocean: The Second Story R für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam verfügbar machen; Vorbestellungen werden jetzt schon entgegen genommen.

Passend zur Ankündigung gibt es natürlich auch einen ersten Trailer, der den Grafikstil, das actionreiche Gameplay, Kämpfe und die neuen Charakterillustrationen von Yukihiro Kajimoto, dem Veteranen hinter der Reihe, zeigt. Der 2,5D-Grafikstil verbindet dabei schöne 3D-Welten mit nostalgischen 2D-Pixel-Charakteren. Unter dem Strich soll eich das Erlebnis eines klassischen RPGs in einem modernen Gewand bleiben.

Die Geschichte des Spiels handelt von Claude, der als Föderationsoffizier auf einem mystischen Planeten landet. Auf der Suche nach einem Heimweg begegnet er einem jungen Mädchen namens Rena, das ihn in die Rettung ihres Volkes involviert, so wie es eine alte Prophezeiung vorausgesagt hat. Ihr beginnt euer Abenteuer entweder mit Claude oder Rena. Abhängig von der Wahl verändern sich die Perspektiven und verfügbaren Verbündeten, die als Gruppenmitglieder rekrutiert werden können. Durch das System von Privaten Aktionen können außerdem Beziehungen aufgebaut und verschiedene Enden freigeschaltet werden.

Text und Vertonung des Spiels wird in Japanisch und Englisch vorliegen; die Originalbesetzung kehrt als Synchronsprecher zurück. Deutsch gibt es immerhin in Form von Untertiteln via Software-Update.

Wer sich das Spiel vorbestellt, kann sich folgende Boni sichern:

Pangalaktisches Föderationslangschwert (Claude)

Waldfäustlinge (Rena)

1x Set Erholungsgegenstände (20x Gemischte Beeren + 20x Wiederbelebungstrank)

1x Sonnenaufgangsring

Neben einer Standard Edition gibt es auch eine Collector's Edition in begrenzter Stückzahl mit folgendem Inhalt:

Star Ocean: The Second Story R Standard Edition

Collector's Edition Box

Original-Soundtrack

Artbook

Mini-Acrylfiguren-Sammelbox