Die Crowdfunding-Geschichte des Weltraum-Epos Star Citizen suchte ja ohnehin schon ihresgleichen, doch jetzt haben Chris Roberts und Cloud Imperium Games noch einmal einen drauf gesetzt.

Über all die Jahre seit der ursprünglichen Ankündigung hatten Chris Roberts und sein Team ohnehin bereits via Crowdfunding mehr als unglaubliche 211 Millionen Dollar für den Titel zusammengetragen. Im Zuge dessen wurde der spirituelle Wing-Commander-Nachfolger immer ambitionierter und umfangreicher - und Fans warten folglich weiter auf die Fertigstellung oder überhaupt nur auf die Bekanntgabe eines Release-Termins.

Die Sache mit der Fertigstellung dürfte nun womöglich noch einmal etwas schwieriger geworden sein, denn Cloud Imperium Games hat über einen privaten Investor nun noch einmal das Budget um satte 46 Millionen Dollar aufgestockt - und dürfte daher noch einmal neue Möglichkeiten haben. Möglich das wurde durch die Ausschüttung neuer Unternehmensanteile an Clive Calder's Familiy Office und Snoot Entertainment von Keith Calder. Kurzum: Roberts und sein Team haben mittlerweile über 250 Millionen Dollar zur Hand, um in Sachen Star Citizen und dem Singleplayer-Part Squadron 42 zu hantieren.

Im Zuge dessen wurde bekannt, das die epische Einzelspieler-Kampagne nicht mehr im neuen Jahr 2019 erscheinen wird. Stattdessen nannte man nun endlich ein Release-Zeitfenster, das mit Sommer 2020 aber noch in weiter Ferne liegt. Zu diesem Zeitpunkt werden seit der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne mehr als acht Jahre (!) vergangen sein.

Wann die Vollversion des eigentlichen Star Citizen erscheint, das es zumindest schon in mehreren spielbaren Alpha-Formen mit jeweils neue Inhalten gibt, steht weiter in den Sternen. Wenn es soweit ist, dann haben Clive und Keith Calder mit einem Anteil von 10 Prozent an Cloud Imperium Games jedenfalls nun ihre Finger gehörig im Spiel. Der Großteil des Unternehmens gehört aber immer noch Chris Roberts selbst.

Die neu hinzu gekommenen Mittel sollen vorwiegen in Squadron 42 investiert werden. Im Singleplayer-Part kommen auch bekannte Hollywood-Größen wie Mark Hamill oder Gillian Anderson zum Einsatz.