Star Citizen mutierte binnen kürzester Zeit zu einem absoluten Crowdfunding-Phänomen, hat deshalb aber auch mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Das Projekt wurde durch das viele Geld nämlich so ambitioniert, dass sich der Release einer Vollversion immer weiter verzögerte. Auch die Beta von Squadron 42 wird nun länger auf sich warten lassen.

Cloud Imperium Games stößt den Anhängern von Star Citizen mal wieder etwas vor den Kopf. Aufgrund des mittlerweile immensen Spielumfangs und der zahlreichen geplanten Features ist eine Vollversion noch in weiter Ferne und Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne müssen sich weiter mit Alpha-Versionen begnügen. Auch die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 kommt zudem nun erst später in Form einer Beta.

Nach letztem Planungsstand hätte die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 im zweiten Quartal 2020 erhältlich sein sollen; in dieser kommen unter anderem auch die Hollywood-Stars Gary Oldman und Mark Hamill zum Einsatz. Allerdings müssen Fans auch hier wieder zusätzliche Geduld aufbringen.

Wie die Entwickler bestätigten, wird die Beta nun drei Monate länger in Anspruch nehmen und soll jetzt erst im dritten Quartal 2020 verfügbar sein. Als Grund für diesen Schritt wird die "gestaffelte Entwicklung" des Projekts angeführt. Verschiedene Teams innerhalb des Studios werden eingeteilt, um größere Features in mehreren Quartalen zu entwickeln. Dadurch sollen qualitativ hochwertigere Patches und weniger Bugs das Ergebnis sein. Im Gegenzug müssen die Zeitpläne aber auch häufiger überarbeitet werden - und das führt in diesem Fall nun zu einer weiteren Verzögerung. Cloud Imperium Games verspricht den Unterstützern aber "ein deutlich zufriedenstellendere Spielerfahrung".

Etliche Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne sind in Anbetracht der immer neuen Verzögerungen ohnehin bereits recht stinkig. Insgesamt zählt das Spiel mehr als 2,3 Millionen Backer der Kampagne, die über die Jahre satte 240 Millionen Dollar beigesteuert haben.