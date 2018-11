Dass Sony mittlerweile auch an der Next-Gen-Plattform PlayStation 5 werkelt, ist hinlänglich bekannt, wenngleich man noch keine offiziellen Details preisgegeben hat. Auch Spieleentwickler bereiten sich mittlerweile aber auf den Release der neuen Konsole vor.

Wie nun bekannt wurde, werkelt auch Square Enix bereits an einem Top-Titel für die neue PlayStation 5 aus dem Hause Sony. Das legt nun ein LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters nahe.

Via Reddit macht das Profil eines 3D Character Modelers beim Square-Enix-Studio Luminous Productions die Runde. Grund: Der Mitarbeiter führt unter anderem an, dass er an einem "neuen AAA-Titel für die PS5" arbeitet. Auch der Final-Fantasy-Macher bereitet sich also schon auf die mittelfristig zu erwartende Next-Gen-Konsole gebührend vor.

Der Eintrag wurde zwischenzeitlich wieder vom Profil entfernt, allerdings vergisst das Internet natürlich nichts und so wurde das Ganze per Screenshot festgehalten. Besagter Mitarbeiter werkelte übrigens zuvor bereits an Final Fantasy XV, so dass es durchaus möglich erscheint, dass der neue PS5-Titel ebenfalls der bekannten RPG-Reihe angehören könnte.

Luminous Productions wurde im März 2018 formiert und fokussiert sich auf Top-Titel der Güteklasse AAA. Ursprünglich wurde das Studio von Hajime Tabata, Director von Final Fantasy XV geleitet, doch dieser hat Square Enix erst letzte Woche verlassen.