Besucher der diesjährigen gamescom dürfen sich auf zwei Blockbuster aus dem Hause Square Enix freuen. Ein entsprechender Messeauftritt wurde nun nämlich offiziell bestätigt.

Der Nächste bitte: Auch Square Enix hat heute Abend Nägel mit Köpfen gemacht, was das Line-up für die gamescom 2019 betrifft - und dieses kann sich wirklich sehen lassen. Besucher dürfen sich nämlich auch auf die beiden größten neuen Titel des Studios freuen.

Gemeint sind damit einerseits das erst auf der E3 2019 vorgestellte Marvel's Avengers, andererseits natürlich das Final Fantasy VII Remake. Beide Spiele sind vom 20. bis 24. August am Messestand von Square Enix in Halle 9 in Form spielbarer Demos vertreten.

Dazu gesellen sich noch weitere Titel des Studios, namentlich Final Fantasy XIV Online, Kingdom Hearts III und Trials of Mana. Letzterer feiert dabei sogar ein Debüt, denn erstmals lässt sich die Neuauflage des Klassikers auch in der Öffentlichkeit zocken - dank einer brandneuen Demo.

Von Marvel's Avengers erwartet euch die E3-Demo in spielbarer Form, so dass ihr in die Rolle von Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow oder Thor schlüpfen dürft. Das Spiel soll am 15. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One und Stadia erscheinen.

Final Fantasy VII Remake gibt es an insgesamt 72 Spielstationen ebenfalls in Form einer Demo. Der Release der ersten Episode soll am 03. März 2020 auf PS4 über die Bühne gehen. Und zu guter letzt feiert euch die vierte Episode von Life is Strange 2 namens "Faith" ihr Debüt auf der gamescom 2019.