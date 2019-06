Kurzinfo

Spyro ist wieder da und heizt seinen Gegnern in der Spielesammlung Spyro Reignited Trilogy ordentlich ein. Hier können Fans die Abenteuer ihres Videospielhelden in den drei Originalspielen wiederaufleben lassen, mit denen das Phänomen begann: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon.