Nach Death Stranding, Horizon: Zero Dawn und God of War steht mit Marvel’s Spider-Man Remastered nun eine weitere PC-Portierung einstiger PS4-Hits ins Haus. Nach und nach sind die Sony-Studios auch qualitativ besser geworden. Hatten Death Stranding und Horizon noch mit vielen Problemen und Bugs zu kämpfen, so war God of War auf dem PC eine ziemlich runde Sache. Für den Port von Spider-Man war nun Nixxes zuständig. Wir erinnern uns: Nixxes wurde im Juli von Sony aufgekauft und dürfte in Zukunft wohl noch so einige Portierungen übernehmen.

Marvel's Spider-Man erschien vor rund vier Jahren für die PlayStation 4 und hat sich seitdem einen sehr guten Ruf erarbeitet, erst recht durch das 2021 erschienene Remaster für die PS5. Letzteres dient auch als Grundlage für die PC-Version, die sich dementsprechend auch Marvel’s Spider-Man Remastered nennt. Sie beinhaltet das Hauptspiel sowie den DLC, der unter dem Titel “Die Stadt, die niemals schläft” hinzu kam. Wer auf Miles Morales wartet, muss sich noch ein wenig gedulden – dessen Port soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Spielerischer Kern von Spider-Man ist im Grunde ein ziemlich typisches Open-World-Action-Adventure, dass nicht gerade vor Innovation strotzt, aber mit viel Spider-Man-Vibes und einer ordentlichen, stark inszenierten Story zu punkten weiß. Erfreulich ist dabei, dass nicht zum hundertsten Mal die bekannte Geschichte von Peter Parker aufgewärmt wird. Stattdessen starten wir mit einem bereits etablierten Spider-Man, der nicht mehr mit MJ zusammen ist.

Spidey schlägt sich zu Beginn des Spiels vorrangig mit Fisk und seinen Schergen herum und sorgt nebenher für Ordnung in der Stadt. Zumindest solange, bis mit den sogenannten Dämonen eine neue Bedrohung auftaucht, die immer mehr eskaliert und Peter alles abverlangt. Wenn er sich nicht gerade nebenher mit seinen privaten Sorgen und Nöten herumschlägt. Dabei weiß vor allem die Inszenierung der schönen Zwischensequenzen zu gefallen.

Marvel's Spider-Man Remastered - PC Features Trailer Das Video stellt euch einige PC-spezifische Features von Spider-Man Remastered vor.

Ansonsten bietet das Spiel den bekannten Mix aus Open-World-Gameplay, Story- und Nebenmissionen und optionalen Sammelaufgaben. Ihr schwingt euch mit Spideys Netzen durch ein erfreulich belebtes und munteres New York, kloppt euch mit Scharen von Gegnern, nutzt etliche Gadgets, die – ebenso wie die Anzüge – auch aufgewertet und verbessert werden können. Viel zu sehr wollen wir hier nicht ins Detail gehen. Wer noch genauere Infos zum Gameplay benötigt, dem sei unser Test der PS4-Version ans Herz gelegt. Denn daran hat sich im Grunde nicht geändert.

Neu sind hingegen eine ganze Reihe von PC-Features vor allem zur Verschönerung des Spiels und in gewissem Maße auch zur Modernisierung. Dazu gehört natürlich die Maus-Tastatur-Steuerung, die insgesamt recht gut von der Hand geht und einiges an Belegungsoptionen bietet. Sehr fein: am PC wird auch der DualSense-Controller der PS5 unterstützt, sodass ihr die adaptiven Trigger genießen dürft. Und natürlich gibt es noch weitaus mehr Anpassungsmöglichkeiten, nicht nur im Hinblick auf die Steuerung, sondern vor allem bei den Grafikoptionen.

Nixxes, die mit der Portierung beauftragt wurden, haben viel getan, um das Spiel PC-tauglich zu gestalten und dabei möglichst alle Wünsche zu berücksichtigen. Das beginnt mit erweiterten Optionen für die Auflösung, sodass auch 21:9 und 32:9 Formate sauber unterstützt werden. Auch an Setups mit drei Monitoren wurde gedacht.

Um Optik und Performance anzukurbeln wurde auch ein Batzen von NVIDIA-Features integriert (AMD-Features konnten wir vorab nicht antesten). Dazu gehören zum einen Raytracing-Reflextionen in verschiedenen Qualitätsstufen, das Deep Learning Antialiasing DLAA sowie natürlich NVIDIA DLSS, um der Performance durch KI-gesteuertes Upscaling Beine zu machen – ebenfalls mit mehreren Stufen.

Um auch schwächeren Systemen eine Chance zu eben, können auch Bevölkerungs- und Verkehrsdichte von New York geregelt werden. Schließlich wollt ihr ja stilecht durch die Hochhausschluchten schwingen und nicht müde durch die Gegend ruckeln. Und in der Tat. Zumindest auf unseren Testrechnern flutschte Spider-Man tatsächlich sehr flüssig und sehenswert durch New York, sodass der Spielfluss bemerkenswert fein war.