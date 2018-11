Obwohl Spider-Man nur exklusiv auf der PS4 erhältlich ist, avancierte das Actionspiel zum sich am schnellsten verkaufenden Marvel-Spiel überhaupt. Klar, dass Fans weiter nach Nachschub lechzen - und jetzt hat der zweite DLC "Turf Wars" endlich auch einen Release-Termin erhalten.

Nach dem hervorragenden Start wurde bereits im vergangenen Monat Oktober mit "The Heist" der erste von insgesamt drei geplanten Zusatzinhalten innerhalb der Reihe "The City That Never Sleeps" veröffentlicht. Der zweite DLC im Programm heißt "Turf Wars" und wurde nun konkret datiert.

Mit der Veröffentlichung des Spiel-Updates auf Version 1.10 erhielten Spieler in Spider-Man nämlich auch einen entsprechenden Hinweis, dass "Turf Wars" ab dem 20. November 2018 via PlayStation Store zu haben sein soll. Die Fortsetzung der DLC-Reihe erscheint damit fast genau einen Monat nach "The Heist". Hält Insomniac also diesen Fahrplan bei, dann dürfte die abschließende Episode namens "Silver Lining" kurz vor Weihnachten im Dezember zu haben sein.

Im Fokus des zweiten Zusatzinhalts wird laut der kurzen Beschreibung Hammerhead stehen. Via Reddit wurde außerdem auch bereits die Downloadgröße publik: Ihr werdet demnach rund 5 GB durch die Leitung jagen müssen; der DLC hat damit rein größentechnisch schonmal den doppelten Umfang wie "The Heist", das es auf 2,2 GB brachte.

Alle DLC-Episoden schlagen einzeln mit 9,99 Euro zu Buche. Wer sich das komplette Set "The City That Never Sleeps" zulegen möchte, muss 24,99 Euro berappen. In der Digital Deluxe Edition sowie der Collector's Edition des Hauptspiels war die DLC-Reihe automatisch enthalten.