Etwas vorzeitig ist dem japanischen PlayStation-Account auf Twitter rausgerutscht, dass Spider-Man passende Kostüme zum neuen Kinofilm "Spider-Man: Far From Home" bekommen wird.

Der PS4-Exklusivtitel Spider-Man von Insomniac Games wird passend zum Kinostart von "Spider-Man: Far From Home" zwei neue Kostüme erhalten. Das hat der offizielle japanische Twitter-Account von Sony, vermutlich etwas zu früh, verraten. Anlass ist eine kleine Cross-Promotion-Aktion zum morgigen Kinostart von "Spider-Man: Far From Home". Warum zu früh? Nach gut einer Stunde wurde der entsprechende Tweet wieder gelöscht. Allerdings konnten wir die Bilder zuvor noch sichern.

Dabei handelt es sich um die beiden Spider-Man-Anzüge, die im neuen Film zu sehen sind: Die schwarze Spidey-Kluft und eine überarbeitete Version des Stark-Anzugs. Das Gute daran: Beide Kostüme werden allen Spielern im Rahmen eines kostenlosen Updates verfügbar gemacht. Ein Datum wurde in dem Tweet übrigens noch nicht genannt.

Update: Inzwischen hat Sony die beiden Kostüme offiziell enthüllt. Ihr könnt das entsprechende Update noch heute herunterladen.

New Spidey suits are never far from home. Swing into action today with the new Upgraded Suit and Stealth Suit from @SpiderManMovie in Marvel's Spider-Man: https://t.co/qWjGfXDd0t #SpiderManPS4 pic.twitter.com/izm4xiksVJ