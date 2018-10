DLC bringt neue Anzüge + New Game Plus in Kürze

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass ab dem 23. Oktober 2018 der erste DLC namens "The Heist" aka "Der Raubüberfall" zu Spider-Man erhältlich sein wird. Jetzt gibt es unter anderem zum ersten Zusatzinhalt auch neue Infos.

Das erste DLC-Kapitel "Der Raubüberfall" zu Spider-Man erscheint am 23. Oktober und eröffnet die insgesamt dreiteilige DLC-Reihe "Die Stadt, die niemals schläft". Neben neuen Story-Missionen, Gegnern, Herausforderungen und Trophäen wird das erste Add-on - das wurde nun bestätigt - auch drei neue Anzüge für Spider-Man zu bieten haben.

Die neuen Outfits sollen vor allen Dingen Fans der Comics bekannt vorkommen, denn darunter befindet sich der Ausdauer-Anzug, der vom bekannten Marvel-Illustrator Gabriele Dell'Ottot entworfen wurde. Außerdem gibt es den Anzug von Scarlet Spider II und von Spider-UK aus der Spider-Verse-Storyline zu ergattern.

Aber auch über den DLC hinaus gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Der bereits angekündigte Modus New Game Plus steht in den Startlöchern und wird bereits am morgigen 17. Oktober zusammen mit dem Update auf Version 1.07 erhältlich sein. Neben dem Modus bringt der Patch außerdem auch den neuen Schwierigkeitsgrad "Ultimativ" mit sich.

Dank New Game Plus könnt ihr nach der Beendigung der Story das Spiel noch einmal von Anfang an mit allen freigeschalteten Anzügen, Fähigkeiten, Geräten und Benchmarks erleben und alle finalen Objekte freischalten. Außerdem gibt es für den Spielabschluss im Modus sowie im neuen Schwierigkeitsgrad jeweils auch eine neue Trophäe zu erringen. Zudem sind Fehlerbehebungen im Update an Bord.