Der Xbox Games Showcase am gestrigen Abend begann mit einem neuen Titel der Macher von We Happy Few namens South of Midnight - und der weiß stilistisch durchaus zu gefallen.

Compulsion Games hat sich im Jahr 2018 mit We Happy Few einen Namen gemacht; dabei handelte es sich um einen Titel im BioShock-Style. Davor hatte das Studio bereits mit dem Puzzle-Plattformer Constrast für etwas Aufsehen gesorgt. Jetzt folgt mit South of Midnight das dritte Spiel des noch jungen Entwicklers.

Der neue Titel markierte den Auftakt in den gestrigen Xbox Games Showcase und erinnert stilistisch sehr an die Animationsfilme von Tim Burton. Zudem bekommt das neue Action-Adventure auch eine gehörige Portion Southern Gothic verpasst.

Im Trailer spielt ein Charakter "Death Don't Have No Mercy" von Blind Gary Davis auf einer Gitarre; das Video ist dabei im CGI-Format gehalten, womit man die im Vorfeld des Showcase getätigte Xbox-Aussage, man wolle zu allen Spielen In-Game- oder In-Engine-Trailer zeigen, etwas unterwandert. Dementsprechend offenbart das Video auch noch nicht zuviele spielerische Details.

Fest steht aber: Es wird ein Action-Adventure, das euch die dunkelhäutige Hazel aus der Third-Person-Perspektive spielen lässt. Diese ist auf einer Mission, eine Reihe an übernatürlichen Kreaturen zu fangen, die ihren Weg in die Welt gefunden haben. Dafür kann sie auch auf allerhand magische Fähigkeiten zurückgreifen.

David Sears, der Creative Director des Titels, umschrieb South of Midnight als "einen ehrlichen Liebesbrief" an den amerikanischen Süden, insbesondere Mississippi - ein Setting, das seines Erachtes bislang unterrepräsentiert ist in der Spielebranche. Unklar ist aber beispielsweise, ob das Spiel auf lineare Level oder eine (halb-)offene Welt wie We Happy Few setzen wird.

South of Midnight befindet sich für PC und Xbox Series X/S in Arbeit; einen Release-Termin nannten die Entwickler zunächst noch nicht.