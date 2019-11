Das Prügelspiel SoulCalibur VI ist erfolgreich genug unterwegs, dass sich die Macher nun ein zweiter Season Pass mit weiteren Charakteren lohnt. Dieser soll bereits in Kürze durchstarten.

Per Season Pass und DLC lieferte Bandai Namco auch nach dem Release von SoulCalibur VI im Oktober 2018 regelmäßig neue Inhalte nach, allen voran in Form weiterer spielbarer Charaktere. Ein Jahr ist seit der Veröffentlichung vergangen und offenbar ist das Beat'em-Up weiter beliebt. Deshalb startet nun in Kürze der unlängst bestätigte zweite Season Pass durch.

Schon am 25. November soll Season 2 in SoulCalibur VI beginnen. In deren Rahmen bekommt ihr wieder neue Inhalte, darunter neue Charaktere sowie Kampf- und Balance-Anpassungen spendiert.

Das erste neue Update soll die Kämpfer-Balance verbessern und neue Attacken für alle bereits verfügbaren Charaktere hinzufügen. Zudem soll das Prügelspiel künftig mehr Spieltiefe erhalten, indem zwei weitere Kampfmechaniken ergänzt werden. Dabei handelt es sich um:

Soul Attack, ein starker Schlag, der den Ausgang des Kampfes beeinflussen kann.

Resist Impact, die ultimative Verteidigungsstrategie, die jede Attacke abwehrt. Dazu gehören auch die Attacken, die zurzeit nicht geblockt werden können.

Ab dem 26. November wird mit Hilde zudem der erste neue Charakter des Season Pass 2 zur Verfügung gestellt. Im weiteren Verlauf der Staffel folgen der bereits angekündigte Haohmaru aus Samurai Shodown; weitere Protagonisten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.