Ab dem 19. Oktober 2018 wird das neue Prügelspiel SoulCalibur VI offiziell erhältlich sein, doch schon vorher werdet ihr die Chance bekommen, euch selbst ein Bild vom Titel zu machen. Der erste Netzwerk-Test steht nun nämlich bevor.

Bevor Bandai Namco den neuen Serienableger SoulCalibur VI auf den Markt bringt, soll erst einmal die Netzwerk-Infrastruktur für das Beat'em-Up auf Herz und Nieren getestet werden. Daher kündigte man via Twitter nun einen ersten Netzwerk-Test an, in dessen Rahmen ihr euch nun selbst vorab ein Bild vom Prügelspiel machen könnt.

Einige Wochen vor dem Release findet die angesprochene Testphase ab dem kommenden Freitag, den 28. September 2018 statt. Der Startschuss fällt um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Netzwerk-Test dauert anschließend bis zum 01. Oktober 2018 ebenfalls um 17:00 Uhr. An Plattformen werden sowohl Xbox One als auch PS4 unterstützt; PC-Spieler gehen leer aus.

Gespielt werden darf während der Testphase der Online-Versus-Modus, doch weitere Details sind im Übrigen gegenwärtig noch nicht bekannt was die Inhalte betrifft. Es ist davon auszugehen, dass nur ausgewählte Kämpfer zur Verfügung gestellt werden, ebenso wie eine begrenzte Anzahl an Schauplätzen.

SoulCalibur VI erscheint als Vollversion am 19. Oktober für PS4, Xbox One und PC.