Im September erwarten PlayStation-Plus-Abonnenten zwei besondere Schmankerl. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Im September hält Sony für PlayStation-Plus-Mitglieder ein starkes Line-up bereit. Den Anfang macht das noch gar nicht so alte Darksiders III. Die Welt steht nach einer verheerenden Apokalypse in Trümmern. Ihr schlüpft in diesem Hack’n’Slash-Action-Adventure in die Rolle von Fury, einem der apokalyptischen Reiter, deren Aufgabe die Suche nach den sieben Todsünden ist. Dabei erhaltet ihr nach und nach immer mehr Fähigkeiten, um die Geheimnisse der Welt bis in die letzten Winkel zu ergründen.

>> PS Plus: Diese kostenlosen Spiele vom August könnt ihr euch noch sichern!

Der zweite kostenlose PS-Plus-Titel im September ist der Abschluss der Arkham-Reihe von Rocksteady. Batman: Arkham Knight erschien 2015 und schloss die gefeierte Adventure-Reihe um die menschliche Fledermaus ab. Gotham ist Scarecrows Angstgas zum Opfer gefallen: die Bevölkerung wurde evakuiert, nur noch finstere Gestalten fühlen sich in den verlassenen Straßen der Metropole wohl. Zeit für Batman, den Albtraum mit Hilfe der Polizei zu beenden und Scarecrow das Handwerk zu legen.

Interessieren euch die beiden kostenlosen Spiele im September?