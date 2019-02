PlayStation Plus

Im März gibt es zum ersten Mal nur noch PlayStation-4-Spiele für PlayStation-Plus-Mitglieder. Die geringe Zahl der Titel dürfte einige überraschen.

Wie ihr inzwischen sicher wisst, hat Sony seit diesem Monat keine PS3- und PS-Vita-Spiele mehr im PlayStation-Plus-Programm. Die Hoffnungen der Kunden ruhten darauf, dass dadurch die Qualität der PS4-Titel steigen würde oder wenigstens PSVR-Spiele ein fester Bestandteil des Abos werden würden. Pustekuchen. Stattdessen gibt es lediglich zwei PS4-Spiele zum selben Preis wie immer, dafür wurde aber der Cloud-Speicher auf 100 Gigabyte aufgestockt.

Folgende Spiele sind im März kostenlos herunterladbar:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

The Witness

Damit warten ein First-Person-Shooter und ein kniffliges Puzzle-Spiel mit individuellem Artstyle auf PS-Plus-Abonnenten. Beide Spiele stehen PS-Plus-Mitgliedern ab dem 5. März bereit. Bis dahin können noch die Februar-Spiele heruntergeladen werden, unter anderem Hitman: The Complete First Season und For Honor. Haltet ihr den gleich gebliebenen Preis für das Abo angesichts der kleineren Spieleauswahl für gerechtfertigt und seid ihr mit beiden Titeln zufrieden?