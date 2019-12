Weihnachtsangebote: Spart bei God of War, Resident Evil 2 und mehr!

Eine Aktion jagt die nächste: Nach den Black-Friday-Deals dürft ihr nun bei den Weihnachtsangeboten im PlayStation Store sparen. Wir listen euch die Highlights auf.

Sony läutet die Vorweihnachtszeit mit neuerlichen Angeboten im PlayStation Store ein. Einmal mehr gibt es teils satte Rabatte auf altbekannte und aktuelle Spiele, darunter God of War, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 2 und The Witcher III: Wild Hunt. Hier kommen die Highlights der Weihnachtsangebote:

Grand Theft Auto V --- 14,99 Euro

God of War Digital Deluxe Edition --- 19,99 Euro

The Witcher III: Wild Hunt --- 8,99 Euro

Assassin's Creed Odyssey --- 26,99 Euro

Diablo III Eternal Collection --- 20,99 Euro

Concrete Genie --- 19,99 Euro

Resident Evil 2 Digital Deluxe Edition --- 24,99 Euro

Devil May Cry 5 Digital Deluxe Edition --- 24,99 Euro

MudRunner --- 11,99 Euro

Hellblade: Senua's Sacrifice --- 14,99 Euro

Bloodborne --- 9,99 Euro

Shadow of the Colossus --- 16,99 Euro

Thief --- 2,99 Euro

Journey --- 3,99 Euro

Murdered: Soul Suspect --- 2,99 Euro

Mad Max --- 9,99 Euro

Everybody's Gone To The Rapture --- 4,99 Euro

Dead Cells --- 16,74 Euro

Team Sonic Racing --- 24,99 Euro

Resogun --- 2,99 Euro

Mutant Year Zero: Road to Eden --- 17,49 Euro

Resident Evil Triple Bundle (Teil 4, 5, 6) --- 14,99 Euro

Bloodstained: Ritual of the Night --- 25,99 Euro

Warhammer 40.000: Inquisitor Martyr --- 19,99 Euro

Wonder Boy: The Dragon's Trap --- 7,99 Euro

Blasphemous --- 17,99 Euro

Fire Pro Wrestling World --- 14,99 Euro

Alle genannten Angebote gelten bis zum 24. Dezember, 0.59 Uhr. Neben den aufgeführten Spielen erhaltet ihr außerdem wieder einige DLCs für weniger Geld. Darunter sind auch zahlreiche Inhalte für Titanfall 2, das in diesem Monat als PS-Plus-Titel verfügbar ist. Folgt unserem Link in der Quelle, um direkt in den PlayStation Store zu gelangen.