Gerade sind Black Friday und Cyber Monday vorüber, schon rücken die Weihnachtsangebote im PlayStation Store nach. Und erneut könnt ihr kräftig sparen ...

Sony läutet mit dem ersten Teil seiner Weihnachtsangebote die nächsten Rabattaktion im hauseigenen PlayStation Store ein. Erneut könnt ihr kräftig sparen und wieder gibt es teils brandaktuelle Titel für deutlich weniger Geld zu kaufen. Wir nennen euch die Angebote, bei denen ihr praktisch zuschlagen müsst.

Hier kommen die Highlights der Aktion Weihnachtsangebote:

Battlefield V – 44,99 Euro (statt 69,99 Euro)

SoulCalibur VI – 39,99 Euro (statt 69,99 Euro)

Call of Cthulhu – 34,99 Euro (statt 54,99 Euro)

Auch bei einigen älteren Spielen purzeln die Preise. So kriegt ihr beispielsweise Titanfall 2 für sehr schlanke 4,99 Euro. Ebenfalls deutlich reduziert: Uncharted – The Lost Legacy für 14,99 Euro und Resident Evil 7, für das ebenfalls nur 14,99 Euro fällig werden. Zu den Angeboten gelangt ihr durch einen Klick auf unseren Link am Ende der Meldung. Die genannten Preise gelten bis zum 4. Dezember, 12.59 Uhr.