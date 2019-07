PlayStation Plus

Sony hat vorgelegt und nun die kostenfreien Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im neuen Monat Juli bekannt gegeben. Fußball-Fans dürfen frohlocken, denn diese kommen ganz besonders auf ihre Kosten.

UPDATE: Wie Sony offiziell mitgeteilt hat, wird das PS-Plus-Angebot für den Juli geändert. Dadurch fliegt Pro Evolution Soccer 2019 aus den kostenlosen Spielen heraus. Stattdessen werdet ihr zusätzlich zu Horizon Turbo Chase das erst vor einem guten Jahr erschienene Detroit: Become Human in der Deluxe Edition erhalten, die zusätzlich auch Heavy Rain umfasst. Damit erhaltet ihr also insgesamt drei statt zwei Spielen.

Ursprüngliche Meldung:

Wie Sony heute nämlich bekannt gab, ist eines der beiden kostenfreien Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im nächsten Monat Pro Evolution Soccer 2019 aus dem Hause Konami. Die zur abgelaufenen Saison veröffentlichte Fußball-Simulation nahm es wie gewohnt mit dem großen FIFA 19 auf und wusste spielerisch einmal mehr zu überzeugen.

Die realistische Simulation von Konami hat mittlerweile eine größere Auswahl an lizenzierten Ligen und bekannten Fußballern. Ansonsten bietet der Kick wie gewohnt einige Singleplayer- und Multiplayer-Modi. Auch lokal könnt ihr mit bis zu vier Freunden oder eben online gegen Gegner rund um den Globus antreten.

Beim zweiten kostenfreien Spiel für die PS4 handelt es sich um das Arcade-Rennspiel Horizon: Chase Turbo, das ebenfalls im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Der Titel von Aquiris Game ist ein Tribut an die größten Arcade-Rennspiele der 90er-Jahre, beispielsweise OutRun oder Top Gear.

Die neuen Spiele können ab dem 02. Juli 2019 via PlayStation Store bezogen werden. Bis dahin gibt es noch die beiden Juni-Titel, namentlich Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania.