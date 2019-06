Sony hat zum Start in die neue Woche mit PlayStation Plus Rewards ein regionales Belohnungssystem für Abonnenten angekündigt. Wir verraten euch hier, was sich dahinter verbirgt.

Zuletzt machte Sony mit PlayStation Plus ja eher negative Schlagzeilen, als man eine Preiserhöhung für den Online-Service der PlayStation 4 ankündigte. Diese betrifft in hiesigen Gefilden zwar nur einmonatige Mitgliedschaften und damit nicht die weit verbreiteten mehrmonatigen Abos, etlichen Spielern stieß das aber dennoch sauer auf. Schließlich hatte Sony auch schon die kostenlosen monatlichen Spiele für PS3 und PS Vita gestrichen, ohne für einen Ausgleich auf der PS4 zu sorgen.

Jetzt aber versucht Sony anderweitig einen Wiedergutmachungskurs zu fahren: Heute kündigte man das lokale Belohnungssystem PlayStation Plus Rewards an, das in dieser Form im nachfolgenden Umfang nur in Deutschland zur Verfügung steht. Das neue Reward-Programm ergänzt das bisherige Angebot, das bereits Online-Gaming, kostenfreie Spiele, Cloud-Speicher, exklusive Inhalte, Rabatte auf Add-ons, Vorbestellungen und mehr umfasste.

PS Plus Rewards geht über das reine Spielen hinaus und bietet euch exklusive Preisnachlässe bei teilnehmenden Partnerunternehmen. Jeden Monat soll es neue Angebote geben und zum jetzt verkündeten Start könnt ihr folgende Vergünstigungen in Anspruch nehmen:

ABOUT YOU: 10 EURO-Gutschein bei einem Mindestbestellwert von 75 EURO

10 EURO-Gutschein bei einem Mindestbestellwert von 75 EURO BURGER KING Lieferservice: 30% Rabatt auf das “Gamer Bundle”, bestehend aus 6 Onion Rings, 6 Chili Cheese Nuggets, 6 KING Nuggets und einem Monster Energy Drink 0,5l

30% Rabatt auf das “Gamer Bundle”, bestehend aus 6 Onion Rings, 6 Chili Cheese Nuggets, 6 KING Nuggets und einem Monster Energy Drink 0,5l FILA: 15% Rabatt auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires

15% Rabatt auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires Müller: 20% Rabatt auf TV-Serien (DVD und Blu-ray)

20% Rabatt auf TV-Serien (DVD und Blu-ray) Sky Ticket: 50% Rabatt auf Sky Entertainment Ticket – 2 Monate für einmalig nur 9,99 €