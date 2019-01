PlayStation-Spieler warten bereits auf die kostenlosen PS-Plus-Spiele im Februar. Aus diesem Grund müsst ihr diesmal aber länger warten.

Statt am ersten Februar werden die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele für den kommenden Monat erst am 5. Februar erscheinen. Der Grund dafür ist banal: Dass die Ps-Plus-Spiele sich verspäten liegt daran, dass der letzte Mittwoch im Januar auf den 30. fällt. Folglich reicht der darauf folgende Dienstag, an dem die zuvor angekündigten Spiele für gewöhnlich erscheinen, weit in den neuen Monat hinein.

Im Januar verhielt sich das anders: Die kostenlosen Spiele wurden am 26. Dezember angekündigt. Dadurch fiel der Veröffentlichungstermin des folgenden Dienstags genau auf den 1. Januar. Das sind übrigens diese hier, solltest du sie noch nicht heruntergeladen haben:

>> PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele im Januar

Eine weitere Besonderheit bezüglich PlayStation Plus wartet übrigens einen Monat später auf euch: Der 5. März 2019 ist der erste Tag, an dem es keine kostenfreien Spiele mehr für die PlayStation 3 und PlayStation Vita geben wird. Am Preis ändert sich allerdings nichts. Ihr müsst euch also noch eine ganze Woche gedulden, bis ihr erfahrt, welche Games im Februar auf euch warten. Wenn es soweit ist, erfahrt es natürlich sofort hier bei uns.