Gruselige Spiele zu günstigen Preisen gibt es aktuell im PlayStation Store: Spart bei folgenden Halloween-Angeboten ordentlich Geld!

Pünktlich zum schaurigen Kürbisfest gibt es passende neue Angebote im PlayStation Store. Wir geben euch den Überblick, welche Spiele gerade besonders günstig zu haben sind. Wenig verwunderlich handelt es sich hauptsächlich um Games mit gruseligem Inhalt.

Das sind die Highlights im Halloween-Sale:

Mit einem PlayStation-Plus-Abo könnt bei vielen der genannten Titel zusätzlich sparen. Außerdem findet ihr zahlreiche Klassiker vergünstigt vor, darunter Resident Evil 4, 5 und 6. Der Halloween-Sale läuft noch bis zum 3. November, 0.59 Uhr.

