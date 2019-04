Frühlingsangebote: Spart bei The Division 2, Spider-Man, God of War und mehr!

Ihr braucht günstigen Spielenachschub für eure PS4? Sony hat einige Frühlingsangebote am Start, die euch gefallen könnten ...

Erneut könnt ihr beim Einkauf im PlayStation Store sparen: Sony reduziert im Rahmen der Aktion Frühlingsangebote die Preise für eine ganze Reihe von Spielen, darunter The Division 2, Spider-Man, God of War oder auch Metro Exodus. Wie immer gelten die Rabatte nur eine gewisse Zeit, seid also schnell.

Das sind die Highlights der Aktion:

The Division 2 - 48,99 Euro

FIFA 19 - 29,99 Euro

Marvel's Spider-Man - 49,99 Euro

God of War - 39,99 Euro

Metro Exodus - 52,49 Euro

Assassin's Creed Odyssey - 39,99 Euro

WWE 2K19 - 29,99 Euro

Trials Rising - 19,99 Euro

Darksiders III - 44,99 Euro

Außerdem erhaltet ihr eine ganze Reihe reiner Digitaltitel sowie diverse Add-ons für weniger Geld als üblich. Folgt einfach unserem Link, um zu allen Angeboten zu gelangen. Die Aktion endet am 2. Mai, 00.59 Uhr.