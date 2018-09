Microsoft hat in der vergangenen Nacht vorgelegt und Sony legt dieses Mal sehr zeitnah nach: Jetzt stehen nämlich die kostenfreien Spiele für PS-Plus-Abonnenten im Oktober fest.

Auch für Sony-Anhänger neigt sich der September dem Ende entgegen und damit stehen die nächsten kostenfreien Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus bevor. Heute Abend hat Sony Nägel mit Köpfen gemacht, was das Angebot im neuen Monat Oktober betrifft.

Zu den wichtigsten kostenfreien Spielen für Abonnenten, die übrigens ab dem 02. Oktober zur Auswahl stehen, gehört Friday the 13th: The Game. Der Horrortitel von Gun Media ist eine originalgetreue Adaption der Kult-Filmreihe, wobei es sieben unschuldige Teenies mit einem verrückten Killer aufnehmen müssen. Wer lebt und wer stirbt liegt in euren Händen.

Das zweite PS4-Spiel ist in diesem Monat der sportlastige Titel Laser League, in dem ihr mit reichlich Power-ups gegeneinander in Wettkämpfen antreten dürft. Dazu gesellt sich als PlayLink-Titel und PS-Plus-Bonus weiterhin Knowledge is Power.

Wer weiter auf PS3 und PS Vita zockt, darf sich auf vier zusätzliche Titel für diese Plattformen freuen. Dazu zählen unter anderem Rocketbirds 2: Evolution, The Bridge und 2064: Read Only Memories, die jeweils auch auf der PS4 gezockt werden können. Für die PS3 gesellt sich noch Master Reboot dazu.

Alle PS-Plus-Spiele im Oktober im Überblick:

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus bonus – PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Bis zum 02. Oktober könnt ihr weiterhin die kostenfreien Spiele im September beziehen, zu denen unter anderem Destiny 2 und God of War III: Remastered für die PS4 zählen.