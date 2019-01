Gestern hat Microsoft vorgelegt und die Games with Gold im Februar bestätigt, heute zieht nun Sony nach und gibt die kostenlosen Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im neuen Monat preis. Wir verraten euch, worauf ihr euch freuen dürft.

Wer ein PS-Plus-Abonnement besitzt, der darf sich durchaus über zwei Highlights für die PlayStation 4 freuen. Ab dem 05. Februar 2019 stehen nämlich die neuen Titel für den kommenden Monat zum Download bereit, und diese können sich auf der aktuellen Sony-Heimkonsole durchaus sehen lassen.

Im Fokus steht dabei einerseits For Honor von Ubisoft. Das Action-Epos wurde ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlicht, erfreut immer noch sehr viele Spieler und geht jetzt in das dritte Jahr mit regelmäßig frischen Spielinhalten wie beispielsweise neuen Charakteren. Andererseits dürft ihr euch auch eher heimlich meuchelnd fortbewegen, denn auch die komplette erste Season rund Agent 47 im 2017 veröffentlichten Reboot Hitman steht Abonnenten dann kostenlos zur Verfügung. Im Spiel verschlägt es euch dabei nach Frankreich, Italien, Marokko, Thailand, Japan und in die USA; in allen Ländern dürft ihr euch als Auftragskiller versuchen.

>> Du zockst lieber auf der Xbox? Die Games with Gold im Februar!

Auf der PlayStation 3 wird das Line-up im Februar von Divekick sowie mit Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots einem weiteren sehr namhaften Titel vergangener Tage ergänzt. Abgerundet wird das Angebot im neuen Monat durch Gunhouse und Rogue Aces auf der PlayStatio Vita. Wichtige Randnotiz: Der Februar ist der letzte Monat, in dem es auch Spiele für die PS3 sowie die PS Vita gibt. Wenn ab dem 08. März 2019 das neue Line-up für den nächsten Monat vorgestellt wird, wird nur noch die PS4 versorgt.

Und ebenfalls erwähnenswert: Für Mitglieder bei PS Plus wird die Kapazität des Online-Speichers der PlayStation 4 von Sony dankenswert von 10 auf nunmehr 100 GB erhöht.